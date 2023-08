Girona-Lazio, le formazioni ufficiali: Luis Alberto titolare, out il grande ex Castellanos

Alle 20 la Lazio sfiderà in casa del Girona la formazione spagnola in amichevole. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, con Sarri che manda in panchina il grande ex Castellanos, accolto, come si può vedere dal video del profilo Twitter ufficiale del club spagnolo, in modo speciale:

GIRONA (4-4-2): Gazzaniga; Miguel Gutierrez, Blind, David Lopez, Arnau Martinez; Savio, Aleix Garcia, Ivan Martin, Yangel Herrera; Tsygankov, Stuani. Allenatore: Michel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.