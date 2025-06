Ufficiale Como Women, si chiude un ciclo tecnico: salutano ben dieci calciatrici

vedi letture

La società F.C. Como Women comunica che, in vista della nuova stagione sportiva, è stata avviata una fase di rinnovamento della rosa. In quest’ottica, alcune calciatrici lasceranno ufficialmente il club al termine dell’attuale annata sportiva.

Di comune accordo con le giocatrici Dominika Conc, Berta Bou Salas, Julia Karlernäs, Dominika Škorvánková, Elisa Del Estal, Adelina Engman e Andrea Colombo, si è deciso di non proseguire il percorso condiviso. I rispettivi contratti, in scadenza naturale il 30 giugno 2025, non saranno rinnovati.

Per quanto riguarda le situazioni di alcuni prestiti, la società saluta Roberta Aprile, Valentina Soggiu e Lena Hansen, che faranno rientro alle rispettive squadre di appartenenza.

Il club desidera ringraziare tutte le atlete per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrati durante la loro esperienza a Como, augurando loro il meglio per il prosieguo delle rispettive carriere.