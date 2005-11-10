L'ultimo girone di Allegri impone urgenti riflessioni a Max prima ancora che a De Laurentiis

Diciannove partite valgono un esame di coscienza? Diciannove partite possono bastare per mettere in discussione le proprie certezze? Massimiliano Allegri al 19 ottobre è già alla vigilia di una sfida da dentro o fuori: domani al Maradona arriva il Bodo-Glimt, ovvero la squadra che nella scorsa Champions League ha eliminato l'Inter. Una squadra che nell'ultimo turno di Champions ha battuto il Borussia Dortmund e che in casa ha un rendimento da far invidia alle big europee. In trasferta lo scenario è diverso, ma per questo Napoli oggi qualsiasi avversario costituisce un grosso pericolo. Sabato lo è stato il Venezia che proprio contro i partenopei ha conquistato i primi tre punti della sua stagione, come non potrebbero esserlo i norvegesi?

Il disastroso 'girone' di Max

Torniamo però all'ultimo girone di gare di Massimiliano Allegri, nove sulla panchina del Napoli e dieci su quelle del Milan. Il bilancio è a dir poco disastroso: il manager livornese ha perso undici delle ultime diciannove partite. Ha conquistato dieci punti nelle ultime dieci partite dell'ultimo campionato facendo così scivolare i rossoneri dal secondo al quinto posto e altrettanti nelle prime sette gare di questa Serie A. Nel mezzo anche due sconfitte in Champions League contro Arsenal e Villarreal.

De Laurentiis continua a difendere il suo allenatore a spron battuto, nelle ultime ore sono emerse indiscrezioni di un presidente del Napoli infuriato con chi pubblicamente metteva in discussione la posizione del suo allenatore. Questi risultati però, prima ancora che al numero uno della squadra partenopea, dovrebbero fare profondamente riflettere un allenatore che ha sempre basato le sue analisi sul punteggio finale. Su risultati che oggi sono a dir poco disastrosi.

Le ultime 19 gare di Allegri allenatore

Lazio-Milan 1-0 (sconfitta)

Milan-Torino 3-2 (vittoria)

Napoli-Milan 1-0 (sconfitta)

Milan-Udinese 0-3 (sconfitta)

Hellas Verona-Milan 0-1 (vittoria)

Milan-Juventus 0-0 (pareggio)

Sassuolo-Milan 2-0 (sconfitta)

Milan-Atalanta 2-3 (sconfitta)

Genoa-Milan 1-2 (vittoria)

Milan-Cagliari 1-2 (sconfitta)

Genoa-Napoli 0-2 (vittoria)

Napoli-Como 1-2 (sconfitta)

Inter-Napoli 3-2 (sconfitta)

Napoli-Arsenal 0-1 (sconfitta)

Napoli-Bologna 1-0 (vittoria)

Fiorentina-Napoli 1-1 (pareggio)

Napoli-Frosinone 3-0 (vittoria)

Villarreal-Napoli 3-1 (sconfitta)

Venezia-Napoli 1-0 (sconfitta)