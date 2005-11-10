Gnonto alla Fiorentina, c'è il comunicato ufficiale dei viola: i dettagli dell'accordo
Lo aveva anticipato la Lega di Serie A, ora c'è il comunicato ufficiale: Wilfried Gnonto è un nuovo giocatore della Fiorentina. Riportiamo il testo integrale:
"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Wilfried Gnonto dal Leeds United.
Gnonto, nato a Verbania il 5 novembre 2003, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell' Inter, ha successivamente vestito le maglie dello Zurigo e del Leeds, Club con il quale ha collezionato 65 presenze tra Premier League, FA Cup ed EFL Cup segnando 6 gol e fornendo 8 assist.
Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, indossato in 13 occasioni la maglia della Nazionale maggiore italiana segnando un gol, con il quale è diventato il più giovane marcatore della storia della Nazionale".