Ufficiale Juventus, preso Woltemade in prestito secco: affare da 2,8 milioni più bonus. Il comunicato

Adesso è ufficiale: Nick Woltemade è un nuovo giocatore della Juventus. Ad annunciarlo è stato il club bianconero con un comunicato ufficiale, nel quale ha reso nota anche la formula del trasferimento: si tratta di un prestito oneroso, senza opzioni di acquisto.

Il comunicato della Juventus con le cifre

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Newcastle United FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nick Woltemade a fronte di un corrispettivo di € 2,8 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,8 milioni. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 0,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

La nota ufficiale della Juve

"Un nuovo innesto va ad aggiungersi alla rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti in questa stagione: Nick Woltemade passa dal Newcastle alla Juventus in prestito fino al 30 giugno 2027.

Accordo con il Newcastle per l’acquisizione del calciatore Woltemade.

Cresciuto nel settore giovanile del Werder Brema, l’attaccante classe 2002 ha fatto il suo esordio in Prima Squadra nel 2020 - in prestito prima all’Elversberg e poi, dopo un’ottima annata in Bundesliga sempre con il Werder, passato allo Stoccarda nell’estate 2024.

È qui che arriva la consacrazione a livello realizzativo: 18 gol in 36 presenze, contribuendo anche alla conquista della Coppa di Germania. Numeri e prestazioni che attirano l’attenzione della Premier League e del Newcastle, che la scorsa estate decide di investire su di lui: con i Magpies colleziona complessivamente 53 presenze, realizzando 11 reti e fornendo 6 assist.

Ora per Nick arriva una nuova esperienza personale e professionale tutta da vivere con la Juventus: benvenuto alla Juventus, ci vediamo in campo!".