Lunga intervista concessa da Diego Godin a La Gazzetta dello Sport. Il neo difensore nerazzurro - che potrebbe esordire proprio oggi a Macao contro il PSG - parte spiegando la scelta di approdare in Italia: "L'Inter si è fatta viva per prima e nettamente con più decisione rispetto ad altri club. Mi hanno illustrato il progetto: è ambizioso, come me. E mi piaceva l’idea di farne parte e di poter aiutare l’Inter a realizzarlo".

Sulle voci di un'offerta della Juve nei mesi scorsi, il difensore ha invece risposto così: "Sì, un anno fa c’era stata la Juve, il Manchester United, in passato pure il City. Ma in quel momento avevo un contratto in vigore con l’Atletico, non pensavo di andar via. Stavolta è stato differente, ero in scadenza. Ma posso dire che nessun club mi aveva convinto come è riuscita a fare l’Inter".