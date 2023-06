Grande attesa per Rabiot, ma la Juve studia già come abbassare il prezzo di Milinkovic

C'è grande attesa in casa Juventus per la risposta che Adrien Rabiot dovrà dare sull'offerta per rinnovare di contratto. Sono migliorati i rapporti con la mamma agente e questo è sicuramente un bene per i bianconeri, anche perché non ha ricevuto proposte davvero concrete, a parte quelle dall'Arabia Saudita, che non interessano.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'alternativa numero uno resta Sergej Milinkovic-Savic, che la Juventus insegue da tempo. Il problema è che Lotito chiede una cifra superiore al valore del serbo, che a 28 anni e con un solo anno di contratto prima della scadenza viene valutato 35 milioni di euro. La Vecchia Signora vorrebbe inserire contropartite tecniche come Zakaria, ma Sarri preferirebbe Rovella, per abbassarne il prezzo.