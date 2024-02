Ufficiale Hellas Verona, acquisto per le giovanili dalla Norvegia. Ecco il difensore Silfver-Ramage

L'Hellas Verona ha annunciato in queste ore un nuovo acquisto per la propria squadra Primavera. Acquistato il difensore centrale di nazionalità svedese William Silfver-Ramage (17 anni), classe 2006 che arriva dai norvegesi del KFUM.

𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗩𝗲𝗿𝗼𝗻𝗮 𝗪𝗶𝗹𝗹𝗶 William Silfver Ramage è un nuovo difensore gialloblù #HVGiovanili #DaiVerona Pubblicato da Hellas Verona Giovanili su Giovedì 15 febbraio 2024

Sean Sogliano, ds del Verona, ha così commentato a fine mercato i tanti nuovi innesti in squadra: "Voglio fare una precisazione, abbiamo cercato di fare delle valutazioni e portare dei ragazzi che devono ancora esplodere e farsi conoscere ai grandi palcoscenici nonostante abbiano già avuto esperienze importanti nelle massime serie. Hanno sposato la linea che la società ha preso per vari motivi tra cui sostituire giocatori che sono usciti per ingaggi elevati. Il club non è rimasto a metà, in una situazione che non avrebbe risolto niente. Questi giocatori hanno fame e dimostreranno che la squadra può lottare fino alla fine. Molti hanno già calcato palcoscenici importanti come Swiderski che ha già giocato in nazionale".