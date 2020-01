© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Possibile cessione in queste ultime ore per la Fiorentina. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Valentin Eysseric è ad un passo dall'Hellas Verona. Rientrato la scorsa estate dal prestito al Nantes, per il francese pronta un'altra sfida - sempre a titolo temporaneo fino a giugno - al Verona.