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Highlights Champions League, Tottenham-Atletico Madrid 3-2: vittoria inutile per Tudor
Il Tottenham vince 3-2 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League ma viene comunque eliminato. Ai quarti va l'Atletico Madrid, forte del 5-2 inflitto all'andata alla squadra di Igor Tudor. Partita sbloccata dall'ex Juventus Kolo Muani, con la doppietta di Xavi Simons a referto per il Tottenham, tra i colchoneros reti di Julian Alvarez e Hancko.
Sarà dunque derby di Spagna nei quarti, visto che l’Atletico Madrid si troverà contrapposto al Barcellona.
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