Higuain, Caldara, Bonucci: dalla Juve al Milan, senza il sorriso

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torino-Milano, 141 km tutti in salita. Non per le auto, ovvio. Qui si parla di calciatori, e di chi negli ultimi tempi ha lasciato Torino, la Juventus, per trasferirsi a Milano, al Milan. Un viaggio non proprio fortunatissimo: Gonzalo Higuain, prigionierio dorato dalle parti di Milanello, è solo l'ultimo insoddisfatto, pronto a scappare, direzione Chelsea. Deluso da sé stesso, forse, ma soprattutto dal Milan, non alla sua altezza per quanto sin qui messo in campo, non smanioso di riscattarlo, nonostante i 18 milioni sborsati per il prestito in estate. Con Higuain, alla corte di Gattuso è arrivato un certo Mattia Caldara. Viaggio non proprio fortunato anche per lui: appena 90 minuti in stagione, la spiegazione ex-post del perché la Juve abbia deciso di privarsene. L'anno scorso, era stato Leonardo Bonucci a compiere lo stesso tragitto. Non grandissima soddisfazione anche per il difensore viterbese, scappato soltanto dodici mesi dopo. Ancora più indietro nel tempo, c'era Alessandro Matri a salutare la Juve per andare al Milan: affare da 11 milioni, maglia numero 9 per un attaccante che veniva da 27 gol in 69 presenze in bianconero. Al Milan non gli è andata bene. Come Higuain, Caldara o Bonucci. L'ultimo a sorridere, dal bianconero al rossonero, fu un certo Filippo Inzaghi. Un'altra era geologica, quasi.