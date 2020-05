Higuain: "Il 90% dei giocatori non sarebbe andato dal Real al Napoli ma io ero convinto"

Nuovi passaggi dell'intervista rilasciata nelle ultime ore a 'Tyc Sport' da Gonzalo Higuain, attaccante classe '87 legato alla Juventus da un altro anno di contratto che ha aperto le porte a un trasferimento al River Plate nel corso della prossima finestra di calciomercato.

Il Pipita nel corso del botta e risposta ha ripercorso la sua carriera e ha parlato del trasferimento dal Real Madrid al Napoli andato in scena nell'estate 2013: "Il 90% dei giocatori non sarebbe andato al Napoli dal Real Madrid. Io però volevo dimostrare a tutti che la decisione presa non era sbagliata. Era una scommessa molto grande, volevo crescere e reinventarmi come giocatore e persona. Ero convinto".