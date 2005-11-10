Hysaj torna nel posto in cui è esploso: si sta allenando con l'Empoli Primavera

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Hysaj torna nel posto in cui è esploso: si sta allenando con l'Empoli PrimaveraTMW
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Dimitri Conti
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Oggi alle 18:40Serie A
autore Dimitri Conti
23.10.2026 18:40Serie A
Il nazionale albanese cerca ancora squadra e in questi giorni è al centro sportivo di Monteboro, dove si tiene in forma con i giovani azzurri.
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Elseid Hysaj (32 anni) cerca ancora squadra, dopo aver visto davanti a sé la possibilità di firmare con il Bologna da svincolato, ma vedendosi preferire alla fine l'esperienza e la versatilità di un altro senza contratto di lusso come Darmian.
Si allena a Monteboro
Il laterale classe 1994 ex Lazio e Napoli comunque si sta tenendo in forma: dopo aver vissuto da protagonista l'ultima sosta per le nazionali, giocando tre partite sulle quattro disputate dalla sua Albania, adesso Hysaj si sta allenando con la squadra Primavera dell'Empoli, la realtà che lo ha lanciato nel calcio italiano ai tempi di Sarri, con cui poi ha vissuto felici parentesi anche in seguito tra Roma e Napoli.
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