Hysaj è stato un pensiero per Lecce e Bologna. Adesso si sta allenando nella sua Empoli

Tra quei giocatori che sono ancora senza contratto, nel calderone dei cosiddetti svincolati, c'è anche una vecchia conoscenza della Serie A come il polivalente difensore Elseid Hysaj, classe 1994 che dallo scorso 30 giugno ha visto esaurirsi il precedente accordo con la Lazio e da allora continua ad allenarsi da solo, giocando comunque nel mentre in pianta stabile anche con la nazionale dell'Albania.

Stipendio elevato per i salentini

Negli ultimi mesi, per Hysaj potevano aprirsi delle porte in direzione di club di Serie A, ma per un motivo o per l'altro le varie strade non hanno condotto il difensore a trovare la giusta sistemazione. La prima a pensarci in ordine di tempo è stato il Lecce, a fine estate, ma le richieste economiche del 32enne per il contratto non hanno trovato lo sbocco ideale rispetto ai paletti dati dalla società salentina.

In Emilia hanno preferito Darmian

Con l'arrivare dell'autunno, si è poi aperta una minuscola fessura che si affacciava sul Bologna. Dopo l'infortunio grave di Holm, la società rossoblù ha subito posato lo sguardo sulla finestra degli svincolati, puntando però in prima battuta su Darmian. Qualche sospetto di natura fisica aveva portato l'attenzione anche in direzione di Hysaj, ma dopo ulteriori test medici è scattata la luce verde, facendo svanire così la possibilità emiliana per il nazionale albanese. Negli ultimi giorni hanno chiesto informazioni su di lui dagli Emirati Arabi, anche se Hysaj preferirebbe rimanere a giocare ancora in Europa. In attesa della chiamata giusta, intanto, si sta allenando a Monteboro con la Primavera dell'Empoli.