Al via il calciomercato - I tre acquisti più costosi già definiti dai club di Serie A

Il calciomercato ha ufficialmente aperto i battenti solo da poche ore, ma già nelle scorse settimane i club di Serie A avevano messo a segno colpi importanti in ottica futura. La prima operazione degna di nota, dal punto di vista finanziario, l'aveva chiusa la Juventus a fine giugno architettando col Barcellona lo scambio fra Miralem Pjanic e Arthur. Ufficialmente, appunto, trattasi di scambio. Ma i due giocatori si sono comunque portati dietro valutazioni importanti, che incidono sui bilanci. Ed in tal senso, Arthur è arrivato alla Juventus per 72 milioni di euro più bonus.

Colpo da capogiro già messo a segno anche dal Napoli, che per regalare a Rino Gattuso un nuovo attaccante ha scelto di staccare un assegno al Lille da 70 milioni più 10 di bonus. Cifre enormi, confermate pubblicamente dal presidente Aurelio De Laurentiis quando annunciava l'arrivo di Victor Osimhen.

Chiusura con l'Inter e il primo colpaccio regalato ad Antonio Conte per la nuova stagione: Achraf Hakimi, dopo la straordinaria stagione al Borussia Dortmund (ne sanno qualcosa proprio i nerazzurri, in Champions), ha fatto ritorno solo formalmente al Real Madrid. I Blancos infatti hanno accettato senza troppi tentennamenti i 40 milioni (più 5 di bonus) messi sul piatto da Ausilio e Marotta.