E' la Serie A degli over 35, 12° posto: Parolo, usato sicuro buono anche per la difesa

E' la Serie A degli over 35 anni. Mai come in questo avvio di stagione, è la vecchia guardia del nostro campionato a decidere le partite e rubare la scena. Ma chi sono i migliori di questo avvio? TMW ha stilato la sua top 15 che verrà pubblicata quest'oggi sulle nostre colonne in base al rendimento espresso in queste prime sei giornate.

12esimo posto - Marco Parolo (35 anni e 9 mesi)

Squadra - Lazio

Partite/Minuti giocati: 5/146

Ha ovviamente meno spazio rispetto al recente passato, ma nelle rotazioni che sta mettendo in atto Simone Inzaghi, per scelta o per necessità, Marco Parolo resta pedina di fondamentale spessore. Quando è in campo ha spesso la fascia da capitano al braccio, segnale che anche a livello di personalità l’ex Cesena ha gradi alti nella rosa. Interno nei 5 di centrocampo, all’occorrenza mediano e vertice basso ma pure difensore centrale, quando chiamato in causa ha sempre mostrato rendimento affidabile e affidabilità. E Inzaghi se lo coccola: “Marco in questi anni ha dato tantissimo e quest’anno sta facendo altrettanto. Ha cambiato tanti ruoli, lo ringrazio”, il pensiero del tecnico biancoceleste.