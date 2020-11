E' la Serie A degli over 35, 4° posto: Quagliarella, 4 gol e tanti saluti alla carta d'identità

E' la Serie A degli over 35 anni. Mai come in questo avvio di stagione, è la vecchia guardia del nostro campionato a decidere le partite e rubare la scena. Ma chi sono i migliori di questo avvio? TMW ha stilato la sua top 15 che verrà pubblicata quest'oggi sulle nostre colonne in base al rendimento espresso in queste prime sei giornate.

4° posto - Fabio Quagliarella (37 anni e 9 mesi)

Squadra - Sampdoria

Partite/Minuti giocati: 6/429

Anche quest’anno e nonostante i nuovi acquisti nel reparto offensivo, il punto di riferimento della Samp resta sempre lui: Fabio Quagliarella. Dopo uno scorso anno con qualche alto e basso, il capitano blucerchiato è tornato in forma smagliante: nelle prime 6 giornate, 5 volte titolare con 4 gol spalmati su 4 partite messi a segno. Uno nel ko col Benevento, gli altri nei successi con Fiorentina, Lazio e Atalanta. Ranieri se lo coccola, i compagni ci fanno affidamento e lui sembra ignorare la carta d’identità. A quasi 38 anni, ecco spiegato il quarto posto nella classifica per rendimento degli over 35 in questo avvio di stagione.