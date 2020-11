Il Milan in Nazionale, niente Ibra ma sono comunque 15 i convocati: la lista completa

Sono ben 15 i giocatori che nelle scorse ore hanno lasciato Milanello per raggiungere le rispettive Nazionali in giro per il mondo. Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha chiamato Donnarumma, Calabria e Tonali per gli impegni contro Polonia e Bosnia validi per la Nations League e contro l'Estonia in amichevole. Nicolato, ct dell'U21, invece ha chiamato Gabbia per la squadra A e Colombo per la squadra B. Tra i big, Calanhoglu sarà impegnato con la sua Turchia, Kessie con la Costa D'Avorio, Bennacer con l'Algeria e Kjaer con la Danimarca. Niente ritorno in Nazionale invece per Ibrahimovic, con il ct della Svezia che continua a ignorarlo. Salta la chiamata del Belgio infine Saelemaekers per un'infiammazione al pube che lo ha costretto a fare rientro a Milano.

LA LISTA DEI CONVOCATI

ITALIA

Calabria

Donnarumma

Tonali

ITALIA U21

Colombo (Squadra B)

Gabbia

TURCHIA

Calhanoglu

NORVEGIA

Hauge

ROMANIA

Tatarusanu

DANIMARCA

Kjaer

ALGERIA

Bennacer

COSTA D'AVORIO

Kessie

BOSNIA

Krunic

PORTOGALLO U21

Dalot

Rafael Leao

SPAGNA U21

Brahim Diaz