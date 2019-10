© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso dell'intervista a Sky Sport, Leonardo Bonucci, capitano della Juventus, ha parlato anche dell'Inter. "Sono partiti alla grande con Conte in panchina ma c'era da aspettarselo. Hanno messo insieme una grande squadra. La loro difesa ha giocatori di grande valore, stanno facendo bene e si completano a vicenda. Poi col sistema di gioco giusto che ti permette di muoverti in sincronia, tutto è più facile e gli sta riuscendo. Vogliamo lo Scudetto ma loro non sono da meno. Col Barcellona è stata una bella partita, l'Inter di Conte si è vista per un'ora. Palla in verticale e aggressività, ma poi sono venute fuori delle individualità extraterrestri dei blaugrana. L’Inter sta crescendo, sarà una partita entusiasmante che si giocherà colpo su colpo. Noi siamo pronti a combattere".