Juve in campo e Lazio a riposo? Sarri: "Errore a monte nel calendario"

Da una parte la Juventus che giocherà domani contro la Samp prima della Supercoppa Italiana in programma domenica sera. Dall'altra la Lazio, reduce dal successo di ieri contro il Cagliari, che recupererà la gara con l'Hellas il 5 febbraio. Una differenza di trattamento a cui il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha risposto in conferenza stampa: "La Lazio che arriverà all'appuntamento con una settimana intera di riposo? Mi dicono sempre che sono uno che si lamenta... il calendario è questo e va bene così, l'errore casomai è a monte nel far giocare la Lazio di lunedì. Avesse giocato l'ultima giornata normalmente di sabato o di domenica, questa giornata l'avrebbe giocato domani come noi".