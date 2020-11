L'Atalanta in Nazionale, Pessina in azzurro, en plein Colombia: la lista dei convocati

L'Atalanta è tra le squadre in Serie A che ha più giocatori impegnati nel corso di questa sosta: ben 15 calciatori che saranno in giro per il mondo per rispondere alle chiamate dei rispettivi ct. Il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha convocato Pessina per la prima volta nella sua carriera mentre quello dell'U21 Nicolato ha chiamato Carnesecchi per le sfide contro Islanda, Lussemburgo e Svezia. Addirittura tre i calciatori colombiani che viaggeranno oltre Oceano per raggiungere la propria Nazionale, ovvero Muriel, Zapata e Mojica arrivato nel corso del mercato estivo.

LA LISTA DEI CONVOCATI

ITALIA

Pessina

ITALIA U21

Carnesecchi

COLOMBIA

Mojica

Muriel

Zapata

OLANDA

Hateboer

ALBANIA

Djimsiti

SVIZZERA

Freuler

ARGENTINA

Gomez

GERMANIA

Gosens

SLOVENIA

Ilicic

UCRAINA

Malinovskyi

RUSSIA

Miranchuk

CROAZIA

Pasalic

CROAZIA U21

Sutalo