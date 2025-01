L'Equipe - Kvaratskhelia dal Napoli al PSG: dovrebbe sbarcare a Parigi già domani

vedi letture

Khvicha Kvaratskhelia dovrebbe sbarcare a Parigi già nella giornata di domani. Lo scrive nella sua edizione online il quotidiano francese 'L'Equipe': quest'oggi Napoli e PSG si stanno scambiando i documenti dopo l'accordo raggiunto nella serata di ieri e mercoledì il georgiano dovrebbe ottenere il via libera per raggiungere la Francia.

Kvaratskhelia firmerà col club campione di Ligue 1 un contratto valido fino al 30 giugno 2029. Si tratta di un affare da 75 milioni di euro complessivi e, di conseguenza, di una maxi-plusvalenza per il Napoli che nell'estate 2022 lo acquistò per circa 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi.

L'ex campione del Mondo Fulvio Collovati ha così commentato quest'oggi la decisione di Kvaratskhelia di lasciare il Napoli: "In questo momento David Neres è il valore aggiunto, se escludiamo il fenomeno Antonio Conte in panchina. Io vedo un Napoli che vince e convince, mentre 7-8 partite fa vedevo una squadra che faceva più fatica. Contro il Verona ho visto una squadra che ha giocato bene sugli esterni, con Neres che ha fatto dieci cross verso il centro dell'area. Ci sono poi stati gli inserimenti di McTominay e Di Lorenzo, è stato un calcio totale. La squadra sta bene fisicamente e crede in quello che sta facendo. Non c'è da mettersi a piangere per la questione Kvara, il Napoli ha Neres e non è un caso il fatto che abbia vinto cinque gare consecutive con lui in campo".