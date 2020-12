L'uomo copertina del 2020 - Sassuolo, ritratto di Ciccio Caputo

Finisce oggi l'anno più difficile dell'era moderna. Per l'uomo e pure per lo sport. Un 2020 fatto di sofferenza, di pause, di paure, d'attesa. Un 2020 dove esser stati protagonisti è stato ancora più difficile, per mille e più motivi. Per questo Tuttomercatoweb.com ha deciso di raccontare, squadra per squadra, coi propri corrispondenti sul campo, L'uomo copertina del 2020.

L'UOMO COPERTINA

"Andrà tutto bene" recitava un cartello mostrato con fierezza in diretta da Ciccio Caputo, nell'ultima sfida prima del lockdown, Sassuolo-Brescia 3-0, dopo il suo gol in un Mapei Stadium deserto. Era marzo, il Sassuolo perdeva per infortunio Filippo Romagna per una rottura del tendine rotuleo, con tempi di recupero stimati tra i nove e i dodici mesi. In un attimo quel cartello ha fatto il giro del mondo. Ciccio è diventato il simbolo degli italiani, non solo del Sassuolo. "Quel cartello 'Andrà tutto bene, restate a casa' è stata un'idea di mia moglie. Ma il pensiero ho voluto scriverlo io. Nessuno sapeva niente, è stata una mia iniziativa: ci tenevo a mandare un segnale a tutto il paese, parole semplici ma che significavano tanto. Sono orgoglioso che le abbiano mostrate le tv di tutto il mondo" raccontò in seguito il centravanti. Ciccio è sempre più fondamentale per il Sassuolo e lo dicono anche i numeri. Ben 19 le reti realizzate nel 2020, quinto miglior bomber della Serie A, secondo italiano dopo Ciro Immobile. Si dice che è l'assenza di qualcuno a farci capire la sua reale importanza. Con lui in campo il Sassuolo è tornato a realizzare 3 gol: nelle 5 gare saltate da Ciccio, il club neroverde aveva segnato al massimo 2 gol (match esterno contro il Napoli e contro il Verona). Poi un solo gol realizzato in 3 partite, quello contro il Benevento. Con Ciccio in campo dall'inizio invece la musica è diversa: eccezion fatta per la sfida con l'Udinese (il numero 9 del Sassuolo non era al meglio, per usare un eufemismo, toccò solo 9 palloni) il club emiliano è sempre andato a segno: una rete con il Cagliari, 4 allo Spezia, 4 al Crotone, 4 al Bologna, 3 al Torino. Aggiunti ai 3 con la Sampdoria fanno 2,7 gol a partita, praticamente 3 reti a gara. Il Sassuolo ha chiuso il 2020 con 58 punti, miglior anno solare da quando è in Serie A. Vittoria in casa della Sampdoria e 4° posto. Sì, Ciccio: è andato tutto bene!