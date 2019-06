La settimana del Napoli: Manolas in, Albiol out. Attesa per James

© foto di Imago/Image Sport

Una difesa che si rinnova, con un gran colpo e un addio. Ma il Napoli manovra anche a centrocampo, e ha un sogno colombiano sempre vivo.

Manolas in, Albiol out. Da lunedì in poi, Kostas Manolas è sempre più vicino a vestire l'azzurro. Contatti frequenti, nella trattativa con la Roma è rientrato anche Amadou Diawara: i due club devono ancora trovare un'intesa totale, ballano due milioni di euro, ma l'affare si farà. Raul Albiol, invece, ha salutato: il Villarreal ha pagato la clausola risolutiva, De Laurentiis non è sembrato particolarmente dispiaciuto quando ne ha parlato.

James, qué tal? Con la benedizione di Allan e l'aiuto di Ospina, Giuntoli e DeLa lavorano per regalare James Rodriguez ad Ancelotti. Il colombiano è impegnato in Copa America, gli azzurri devono battere la concorrenza dell'Atlético Madrid, ma la volontà del giocatore pare portare al golfo di Napoli.

Intrigo Fabian. Il problema, su James, è che il Real Madrid vorrebbe ampliare il tema di discussione con i partenopei. Inserendo, per fare un nome non certo a caso, Fabian Ruiz. Anche lui impegnato con la nazionale, in questo caso l'Under 21 spagnola nell'europeo di categoria. Le intenzioni del Napoli sono altrettanto chiare: dire no ai blancos, rinnovare il contratto dell'iberico e inserire una clausola risolutiva che spaventi la concorrenza.

City su Koulibaly. Per un big che arriva, in difesa potrebbe esservene uno che parte. Il Manchester City non molla Kalidou Koulibaly. Anche su questo tema, il Napoli è piuttosto chiaro: pagare moneta, vedere cammello. La clausola qui c'è, da 150 milioni di euro: se Guardiola la pagherà, bene. Altrimenti, niente da fare.

Ritorno di fiamma Duvan, Veretout nel mirino. Il Napoli, pur non avendo ancora presentato ufficiale, continua a testare il terreno per un eventuale ritorno di Duvan Zapata, valutato 50 milioni dall'Atalanta. Complicata la trattativa per Jordan Veretout: con l'addio di Diawara, il francese della Fiorentina è tornato d'attualità ed è anche stato a Bacoli, non lontano dal capoluogo campano, ma in vacanza. Giorni utili, però, per fare un punto di mercato col suo agente Mario Giuffredi. Milan e Fiorentina sono alla finestra. Della stessa scuderia fa parte Elseid Hysaj: l'Atletico Madrid è pronto a chiudere per l'albanese, che piace anche a Roma e Juve.