Le pagelle di Allegri: il turnover moderato funziona. La Juve cresce a vista d'occhio

Sono lontani i tempi in cui Massimiliano Allegri veniva criticato. Il tecnico della Juventus merita un bel 7 in pagella da La Gazzetta dello Sport dopo aver travolto negli ottavi di Coppa Italia la Salernitana per 6-1: "La sua squadra ci tiene alla competizione e lo dimostra, segnando 6 gol e giocando bene. Giusto il turnover moderato e la scelta di puntare sul Made in Italy. Poi con Chiesa 'on fire' diventa tutto più facile...". Stesso voto per il Corriere della Sera e Tuttosport: "Reazione adeguata dopo l'avvio shock. Funziona il turnover, al punto che raramente si è vista una Juve così dinamica e alta nel pressing. Questi conquistati, con l'esordio di un altro 18enne, Nonge".

Il Corriere dello Sport lo premia invece con un 7,5: "Missione compiuta con un brivido iniziale, poi la Juve straripa. Sei gol, quattordicesimo risultato utile di fila, facendo turnover con sette cambi rispetto alla Roma e una squadra che cresce a vista d’occhio". BianconeraNews motiva così il 7: "Dopo il gol a freddo, la squadra gioca si diverte e va ai quarti di finale". Infine è da 7 pure per TMW: "Approccio shock con il match, la sua Juve è però brava a superare l'iniziale episodio sfortunato e macina gioco e gol da lì in avanti, mettendo sotto la Salernitana. Partita dal coefficiente di difficoltà non troppo elevato, ma portata in fondo con forza, personalità e autorità".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

BianconeraNews: 7