Le pagelle di Barak: castiga-Maccabi anche al ritorno. E' lui a strappare la gara

vedi letture

"Antonin d'Europa. Dopo il gol dell'andata si conferma. La Conference è il suo terreno di caccia", scrive oggi la Gazzetta dello Sport di oggi in merito alla prova di Antonin Barak, ieri autore di un altro gol pesante e decisivo per il passaggio del turno della Fiorentina in Conference League. Questo il giudizio di TMW sul centrocampista ceco: "Poco preciso, ma già nella prima frazione è quello che mostra più voglia dalla trequarti in avanti. Nella ripresa ecco il premio".

"Castiga-Maccabi anche al ritorno. Suo il 4-3 a Budapest, suo l’1-0 ieri al “Franchi” che mette al sicuro la qualificazione. Confidenza con la Conference per il ceco: adesso sono 8 gol (5+3) in due edizioni", è il giudizio del Corriere dello Sport sulla prova di Barak di ieri. Questo invece il giudizio di Tuttosport: "Gol prezioso all'andata, gol della sicurezza al ritorno nonostante una partita non brillantissima".

"Si era già fatto vedere un paio di volte nel primo tempo non trovando la porta avversaria, al 58' però è lui a stappare la gara con un colpo di testa perfetto su assist di Faraoni. Palla all'angolino e altro gol del ceco dopo quello decisivo all'andata a Budapest", è invece il giudizio di FirenzeViola.it.

I VOTI

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

FirenzeViola.it: 7