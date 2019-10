Le pagelle di Barella - Domina a centrocampo anche contro il Barça

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo un inizio di stagione complicato per un adattamento che non poteva essere automatico dopo gli anni di Cagliari, Nicolò Barella sta diventando ogni giorno di più una delle certezze dell'Inter. Protagonista anche nella partita di ieri contro il Barcellona con la Gazzetta dello Sport che lo considera addirittura il migliore in campo: "Si moltiplica nei minuti più difficili". Anche per TMW risulta essere uno dei migliori: "A tratti sembra imprendibile". Per il Corriere della Sera: "Tritura Arthur e domina in mezzo al campo". Il Corriere dello Sport ne sottolinea il carattere: "Gioca sempre con grande personalità". Una prestazione dunque molto superiore alla media che lo rilancia ancor più nelle gerarchie interiste e che gli permette di restare al top anche nella tabella del gradimento del ct azzurro Mancini in vista dei prossimi impegni della Nazionale.

LE PAGELLE DI BARELLA

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

FcInterNews.it: 7