Le pagelle di Bastoni - Ridimensionato dai parigini. C'è chi lo affossa col 3 e chi arriva a 5

C'è tanta incertezza sul voto da assegnare ad Alessandro Bastoni all'indomani di PSG-Inter. Qualcuno salva il suo essere stato l'unico a provare a mettere una pezza ai contropiedi francesi; altri invece sottolineano come Dimarco sia affondato sotto i colpi di Doue anche perché dietro non ha mai avuto Bastoni ad aiutarlo. TuttoMercatoWeb si colloca al centro dello spettro e lo giudica con un 4: "Dalle parti sue e di Dimarco il PSG indirizza la gara: è una cosa che pesa, nella sua economia. Rinuncia, come tutta l’Inter, a fare quello che fa di solito: giocare e pensare".

Restano sul 4 anche Corriere della sera e Gazzetta dello Sport, con quest'ultima che scrive: "Joao Neves, Hakimi, Doue e altri soffocano i suoi tentativi di regia. Travolto sugli assalti in velocità del PSG. Un ridimensionamento pazzesco". C'è poi chi sale a 4,5 come il Corriere dello Sport: "Letture subito complicate a causa dei movimenti degli avversari. Douè gli fa girare la testa" e anche L'Interista: "Doué è la bestia da domare, senza Dimarco a dargli una mano si ritrova nel mezzo di una tempesta. Preso alle spalle e in ripartenza sempre dal baby “Neymar”".

Infine, se da una parte c'è La Repubblica che lo 'grazia' con un 5, dall'altra c'è Tuttosport che lo affossa con un 3: "Dalla parte di Doué c’è pure lui che non riesce mai a dare una mano al povero Dimarco. E, quando esce il compagno, è lui a essere infilato allo spiedo da Doué e Kvara".

Queste le pagelle di Alessandro Bastoni

TuttoMercatoWeb: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport-Stadio: 4,5

Tuttosport: 3

La Repubblica: 5

Corriere della Sera: 4

L'Interista: 4,5