Inter, Bastoni: "Siamo diventati una squadra credibile anche al di fuori dei confini italiani"

vedi letture

La finale di Champions League si avvicina. L'Inter sabato sera sfiderà il Paris Saint-Germain per provare ad alzare il trofeo internazionale che in bacheca manca dall'anno del Triplete con José Mourinho, ovvero il 2010. Intervistato da Inter Tv, il difensore Alessandro Bastoni ha raccontato: "Nella prima finale arrivavamo un po’ da outsider, nessuno si aspettava che l’Inter potesse arrivare fino in fondo. Oggi invece è diverso: con il lavoro di questi due anni siamo diventati una squadra credibile anche al di fuori dei confini italiani. Siamo orgogliosi di aver portato il marchio Inter a competere due volte in tre anni per traguardi così importanti".

"La nostra forza non è solo nella difesa - riportano i colleghi de Linterista.it - ma nell’atteggiamento di tutta la squadra. Attaccanti come Lautaro e Thuram ci danno una mano anche in fase difensiva e questo ci spinge a dare di più, soprattutto nei momenti di maggiore fatica".

Il difensore è tornato anche sulla sconfitta di Istanbul contro il City: "A Istanbul ho reagito in un certo modo e spero che questa volta vada diversamente. Abbiamo vissuto un percorso importante, ma ora va tutto azzerato. Una finale è una partita a sé, secca, e tutto si deciderà lì. Speriamo di portarla a casa"