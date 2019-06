Le pagelle di Belotti: spacca la gara, stavolta più rifinitore che bomber

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' durata il tempo di una gravidanza - o di una stagione, se preferite - l'astinenza da Nazionale di Andrea Belotti, rientrato ieri sera dopo nove mesi d'assenza e buttato subito nella mischia dal primo minuto dal c.t. Mancini. Non giocava titolare addirittura da un anno, ma a vederlo pare non aver mai abbandonato la maglia azzurra e il gioco del commissario tecnico. Tra i migliori, da 6,5 in pagella per noi di Tuttomercatoweb.com.

La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7, evidenziando il fatto che è mezzo 1-0 è suo per l'assist e la sua onnipresenza nelle trame offensive degli azzurri. Praticamente gli manca soltanto il gol, ma le sue progressioni sono sempre decisive e spaccano la partita, come scrive il Corriere della Sera giudicandolo con un 7 in pagella, stesso voto. Il Corriere dello Sport sottolinea il mancato gol: paradossalmente fa meglio il rifinitore.

PAGELLE:

Tuttomercatoweb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 7