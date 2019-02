© foto di www.imagephotoagency.it

E' il calciatore che in Serie A tira più di tutti gli altri, ma Hakan Calhanoglu ha dovuto attendere il suo quarantaquattresimo tiro in porta per realizzare il primo gol in campionato di questa stagione. Fin qui solo una rete al Dudelange, poi qualche cenno di risveglio a Cagliari ma ancora niente. Adesso Bergamo, il luogo della rinascita del turco. Non segnava dall'ultima giornata dello scorso anno, ora si è sbloccato: dovesse prender confidenza con la porta avversaria, il futuro del Milan potrebbe essere ancor più roseo.

PAGELLE:

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Tuttomercatoweb.com: 7,5