Non solo classe, ora è anche un cecchino: prima doppietta e record di gol in campionato. Joaquin Correa si gode un pomeriggio da grande protagonista, come sottolinea anche il Corriere dello Sport: "Ora non perdona: l'effetto è speciale, non più balsamico". Voti che variano tra il 7,5 e 8 per l'asso argentino, che è ormai un leader della squadra al pari di Immobile e Luis Alberto.

I VOTI:

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8

LaLazioSiamoNoi.it: 8