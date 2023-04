Le pagelle di De Ketelaere: vaga nelle nebbie. Pare accanimento, ma la realtà non si può negare

Per l'ennesima volta, Charles De Ketelaere non riesce a incidere e si limita al compitino. Il belga delude ancora, nel pareggio fra Bologna e Milan. Secco 4 de La Gazzetta dello Sport: "Un'altra volta il peggiore, e dispiace perché sembra accanimento, ma la realtà non si può negare". Voto 5 per Tuttosport: "Ennesima opportunità, ennesimo passaggio a vuoto. Non c'è cambio di passo, non c'è la giocata, da posto fisso del pallone". Sulla stessa linea il Corriere dello Sport: "Torna titolare dopo una quarantina di giorni, l’impegno ce lo mette ma non determina"

I voti

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

MilanNews: 5