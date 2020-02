© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Finalmente un super De Ligt". La Gazzetta dello Sport, che all'olandese della Juventus assegna 7 in pagella, premia così la prestazione del centrale, a segno contro la Fiorentina. Attento e preciso anche per noi di TMW, 7 pure per il Corriere dello Sport ("un paio di errori nel primpo tempo, peccati veniali") e il Corriere della Sera ("carburazione lenta ma si rifà alla grande"). Si sale a 7,5 dalle parti di Tuttosport: "un muro dietro".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7

TuttoJuve: 7,5