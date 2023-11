Le pagelle di Donnarumma: due parate da campione. Forse poteva fare meglio sull'1-1

Serata non indimenticabile per Gianluigi Donnarumma, ma non per la prestazione. Nella sconfitta del suo PSG per 2-1 contro il Milan a San Siro viene fischiatissimo, ma risponde da fuoriclasse. Per La Gazzetta dello Sport è da 7: "Due parate da campione: gran volo su Theo - da lontano, ma sul palo - e allungo con la prolunga su Okafor. Sul gol di Leao poteva fare meglio? Uhm, forse...". Stesso voto per Tuttosport: "Serata non semplice, ma non si fa distrarre. Reattivo sul sinistro di Giroud, ma sul tap-in in rovesciata di Leao viene disturbato da Marquinhos. Sembra goffo? Vero, ma la dinamica dell’azione non era di semplice lettura. Nulla può sul colpo di testa di Giroud; miracolo nel finale su Okafor".

D'accordo anche il Corriere della Sera: "Distratto dalla pioggia di dollari finti? Fatto sta che sulla rovesciata del suo ex compagno Leao s'accartoccia: forse poteva fare di più. Poi però piazza due parate da Super Gigio". Leggermente più basso il 6,5 del Corriere dello Sport: "Non può fare tanto di più (deviazione centrale) sul diagonale di Giroud che Leao, in rovesciata, trasforma in gol. Semmai resta un po’ imbambolato proprio su quella acrobazia. La palla scivola in rete fra i 'dollarummi' piovuti dalla sua vecchia curva. Bravissimo su Okafor e sulla punizione di Hernandez. Alla fine doppia amarezza in questo suo ritorno milanese da nemico". Infine è da 6,5 anche per TMW: "Fischi, assordanti, di tutto San Siro ad ogni intervento ma risponde sul campo. Se il PSG ne prende solo due è anche grazie al portiere della Nazionale, splendidi gli interventi su Theo Hernandez ed Okafor evitando il tris rossonero".

I voti

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7