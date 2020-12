Le pagelle di Dybala: lento e inutile, altra chance sprecata. Dov'è la Joya?

vedi letture

Assente nel primo tempo, Paulo Dybala ha provato a scuotersi nella ripresa di Juventus-Torino, ma anche stavolta la sua prestazione ha lasciato a desiderare. Per La Gazzetta dello Sport la sua prova è addirittura da 4,5 in pagella perché, sebbene senza Morata dovesse essere lui a prendere per mano la scuola, l'attaccante argentino è "lento e inutile. Lyanco gli ha spento l'unica fiammella: dov'è la Joya?". Mezzo punto in più da Tuttosport, che parla di chance sprecata per riprendersi la Juve. Ancora mezzo voto in più dal Corriere della Sera, secondo cui "pare giocatore vintage, troppo lento anche per ritmi non proprio vertiginosi".

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5