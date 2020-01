© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La piazza all’angolino dove Joronen non può arrivare, a differenza dei sogni": LaLazioSiamoNoi esalta Ciro Immobile, autore ieri dell'ennesima doppietta decisiva per la squadra di Inzaghi. Il re del gol si vede poco ma quando conta è al posto giusto: nove di fila per Inzaghi e per lui, che ritrova il gol dopo quattro gare a secco.

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

LaLazioSiamoNoi.it: 8