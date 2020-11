Le pagelle di Inzaghi: non sbaglia niente, a cominciare da Luis Alberto. Lazio sua creatura

Viene da settimane complicate la Lazio, ma sul campo del Crotone non s'è visto. E il merito è sicuramente di Simone Inzaghi che si becca i complimenti delle diverse testate nelle pagelle. A cominciare da noi di TMW per arrivare a La Gazzetta dello Sport che lo premia con un 7,5: "Riuscire a dare una tale solidità alla squadra in settimane così complicate dà la misura delle sue capacità". Mezzo voto in meno da Tuttosport, mezzo voto in più dal Corriere dello Sport, secondo cui "Non sbaglia niente, a cominciare dalla fiducia a Luis Alberto. La Lazio è la sua creatura".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Lalaziosiamonoi.it: 7