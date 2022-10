Le pagelle di Italiano: costruzione alta, distruzione bassa. Non segna e si scopre troppo

Una brutta, bruttissima Fiorentina cade in casa contro la Lazio, che passa 4-0 al Franchi. Sul banco degli imputati anche Vincenzo Italiano, con il tecnico viola che non sembra riuscire a trovare una soluzione ai problemi della sua squadra. Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "La viola crea e gioca. Ma davanti non sa proprio segnare e dietro si scopre troppo". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Costruzione alta, distruzione bassa. Fiorentina tambureggiante, ma fragile".

Voto 4 nelle pagelle di TMW: "La solita Fiorentina. Tiene palla. Gioca. Ma non segna. I tre gol contro i modesti scozzesi in Conference League avevano illuso davvero qualcuno? Speriamo di no. Contro una squadra vera come la Lazio i suoi uomini naufragano inconcepibile per un collettivo con queste individualità. La sensazione, più terribile che mai, è che il tecnico abbia perso la bussola".

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5