Le pagelle di Jovic: da spina nel fianco a desaparecido. È comunque tra i migliori

vedi letture

La Fiorentina esce sconfitta per 1-0 contro il Napoli nel giorno della festa del Maradona, ma i viola non hanno demeritato e avrebbero potuto anche pareggiare. Buona prestazione per Jovic, chiamato a sostituire l'assente Cabral. La Gazzetta scrive: "Due conclusioni pericolose impegnano Gollini, tanta partecipazione e il bellissimo assist sprecato da Kouame". Il Corriere dello Sport lo giudica invece con una lieve insufficienza: "Le occasioni non mancano, bravo nel primo colpo di testa e rapido a sfruttare il regalo di Ostigaard, ma in entrambi i casi Gollini fa molto bene il suo lavoro". Tuttosport lo reputa tra i migliori dei viola: "Nei primi minuti è una vera e propria spina nel fianco della difesa partenopea, mai servito nella ripresa". Il giudizio di FirenzeViola è un mix di cose buone e meno buone: "Di testa manda alto sopra la traversa nella prima occasione dei viola. E’ ancora pericoloso su un altro cross di Terzic trovando la risposta di Gollini che su di lui concede il bis dopo l’errore di Ostigard. Rallenta il passo nella ripresa ma non sfigura e nel finale mette in porta Kouamè". Infine la valutazione di TMW: "Ha uno sguardo differente, sa quanto conti questa occasione. Lui il solo viola a calciare in porta nel primo tempo, trova sempre Gollini. Meno presente nella ripresa, ma aveva mandato in porta Kouame nel finale".

I voti

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6,5

FirenzeViola: 6,5