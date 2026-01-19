Podcast TMW L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene

La nuova vita di Luka Jovic ad Atene è quella di un ragazzo ritrovato. Di un campione che s'era perso ed è tornato a grandissimi livelli. 11 reti in 16 partite in stagione, il Panathinaikos come vittima sacrificale preferita. Una straordinaria intuizione quella del ds Javier Ribalta e del progetto guidato dal Presidente Marios Iliopoulos. Ieri quattro gol contro i verdi nel derby della Capitale, sette totali in due partite pareggiando quelli segnati (ma in sette gare!) contro lo Schalke 04. Un uomo da derby, lui che contro l'Inter ne aveva segnati 4 in tutto.

Parliamo della storia del centravanti serbo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Al centro dell'AEK Atene: Jovic insegue un sogno

Grazie al 4-0 di ieri contro il Panathinaikos, l'AEK torna in testa alla Super League greca. Un campionato combattutissimo verso i primi quattro posti che vogliono dire Play-off Championship. PAOK e AEK a 41 dopo 17 gare giocate, l'Olympiacos può sorpassarle considerato che è a -2 e ha una gara in meno. La sorpresa è il Levadiakos, 31 punti, sembra riservata a queste la partita per i primi 4 posti considerato che il Pana è come il Volos a -6 punti dal Levadiakos.