Le pagelle di Kvaratskhelia: non c'è catenaccio che tenga. Stagione da fenomeno

Il Napoli non si ferma davanti a niente e nessuno e anche ieri ha battuto la Cremonese con un netto e inappuntabile 3-0. Chi continua a stupire in positivo è senza dubbio Kvaratskhelia, autore di un altro gol e di una prestazione da campione. La Gazzetta dello Sport scrive: "Come un prestigiatore, nell'azione del gol quasi nasconde la palla prima di piazzarla in rete. Vale sempre il biglietto". Il Corriere dello Sport invece: "La nona (rete) in campionato è un colpo di precisione dei suoi, gentilmente offerto in area da Sernicola nel giorno del ventiduesimo compleanno: auguroni". Per Tuttosport "santifica il suo compleanno regalandosi il gol del vantaggio: un'altra gemma di una stagione da fenomeno". TuttoNapoli racconta così la sua prestazione: "Quando è in serata, cioè quasi sempre, non c'è catenaccio che tenga. La sblocca con un guizzo dei suoi". Infine la valutazione di TMW: "Fenomeno. Il giudizio potrebbe anche terminare qui, senza ulteriori giri di parole. Non ha il 10 sulle spalle, è un calciatore che sembra essere lontano 20 anni dal prototipo del giocatore moderno. Ma è solo apparenza: pratica un altro sport".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

TuttoNapoli: 7,5