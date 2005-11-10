Napoli, occhi ancora in Premier League: contatti col Newcastle per Woltemade

Il Napoli ha contattato il Newcastle per Woltemade: gli azzurri chiedono il centravanti tedesco in prestito. Guiu del Chelsea resta una pista più semplice.

Il Napoli guarda in Premier League per completare l'attacco di Massimiliano Allegri e nelle ultime ore ha esplorato una pista di grande prospettiva. Il nome nuovo è quello di Nick Woltemade, centravanti classe 2002 del Newcastle. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nelle ultime 24 ore il club azzurro ha contattato i Magpies per verificare la disponibilità a lasciar partire il tedesco con la formula del prestito.

Woltemade, il Newcastle lo ha pagato 75 milioni un anno fa

Si tratta di un profilo sul quale il Newcastle ha effettuato un investimento particolarmente importante. Soltanto un anno fa il club inglese ha infatti speso 75 milioni di euro per acquistare Woltemade come erede di Alexander Isak, legandolo con un contratto valido fino al 2031. Il Napoli ha effettuato un sondaggio concreto, ma adesso la decisione spetta ai Magpies, chiamati a stabilire se aprire o meno a una cessione temporanea.

Napoli, Guiu resta la soluzione più semplice

Giovanni Manna continua parallelamente a lavorare anche su Marc Guiu del Chelsea, pista considerata al momento più semplice da percorrere. Prima di effettuare la scelta definitiva, però, il Napoli ha voluto verificare le condizioni per Woltemade, considerato una delle stelle emergenti del calcio tedesco. Sarà la risposta del Newcastle a chiarire se il sondaggio potrà trasformarsi in una vera trattativa.