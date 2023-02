Le pagelle di Lautaro: sbanda sul bagnato. La dedizione c'è ma è un'altra giornata storta

L'Inter cade a Bologna e si fa raggiungere dal Milan al secondo posto in classifica. Polveri bagnate per l'attacco nerazzurro e in special modo per Lautaro Martinez. La Gazzetta dello Sport scrive: "Il dialogo nello stretto con i compagni è reso difficile dal campo e da troppo errori di tocco" e poi sottolinea l'errore sul cross di Bastoni. il Corriere dello Sport, pur giudicandolo insufficiente, scrive che "non si deve mai perdere di vista" e poi dà un consiglio ai nerazzurri: "L'Inter ascolti attentamente la sua autocritica a giochi finiti". Tuttosport torna sull'errore in zona gol: "La rete che sbaglia di testa in tempi migliori l'avrebbe segnata ad occhi chiusi. Arrugginito". Per L'Interista è da 6: "Sempre presente là davanti, indietreggia per dar man forte alla difesa, aggredita a ripetizione dal Bologna. La dedizione c'è, ma anche per il 'Toro' è una giornata storta". Infine la valutazione di TMW: "Altra uscita più no che sì. Anche lui sbanda sul bagnato, l'intesa con Lukaku si va affinando ma non è certo quella dei tempi belli".

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

L'Interista: 6