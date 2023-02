Le pagelle di Lukaku: mette le slick e sciola più degli altri. Due passi indietro

L'Inter cade a Bologna e si fa raggiungere dal Milan al secondo posto in classifica. Romelu Lukaku questa volta non dà segnali di crescita. Per la Gazzetta compie "due passi indietro dopo le due reti in due gare di fila". Poi aggiunge: "Non si libera degli avversari ed è nervoso". Nervosismo che viene sottolineato anche dal Corriere dello Sport: "Non è sempre servito come vorrebbe e si vede da come sbraccia, vorrebbe spaccare il mondo ma non è ancora nelle condizioni migliori per essere il vero Lukaku". Tuttosport lo giudica così: "Avrebbe i cingoli per fare i solchi nel terreno, invece non è mai pericoloso". Sufficienza invece per L'Interista, che scrive: "Protegge di fisico e lavora palloni utili per i compagni in modo da far avanzare la squadra. Tenta di illuminare con qualche scambio con Lautaro, ma la difesa casalinga fa ottima guardia". Infine la valutazione di TMW: "Mette le slick e, come tutti ma più di molti altri, spesso scivola. Alti e bassi, i secondi superano i primi: la cosa migliore è la fuga sulla destra che porta all'errore di Calhanoglu".

I voti

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

L'Interista: 6