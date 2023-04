Le pagelle di Maignan: tra i più forti al mondo. Le sue manone sono provvidenziali

Le giocate di Brahim Diaz, Leao e Bennacer, ma anche le parate di Mike Maignan. Il Milan vince il primo atto del derby italiano dei quarti di Champions League grazie anche ai miracoli del suo numero uno, decisivo in almeno tre occasioni. Il riflesso su Di Lorenzo nei minuti finali è clamoroso, le sue "manone" sono provvidenziali (TMW). Come sottolineano il Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport, con lui il Diavolo acquista fiducia: quanto è mancato in termini di punti e sicurezza...

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 7

MilanNews.it 7,5