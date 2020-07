Le pagelle di Milik: inesistente. Testa separata dal corpo, è come se vivesse in un altro mondo

Serata negativa, per usare un eufemismo, per Arek Milik. Il centravanti del Napoli, al centro dei rumor di mercato per l'interessamento della Juventus, delude nella sconfitta degli azzurri contro l'Inter. E fa incetta di voti negativi. 5 su TMW, così come TuttoNapoli e Corriere della Sera ("inesistente"). Si scende sulle pagine dei quotidiani sportivi. Per La Gazzetta dello Sport ("la squadra costruisce parecchio ma lui non è mai il terminale") e Tuttosport ("spesso rimane fuori dai giochi") è da 4,5. Gara da 4 per il Corriere dello Sport: "la testa si è separata dal corpo, è come se si fosse isolato e vivesse in un altro mondo. Non aiuta se stesso e chi possa aver voglia di investire su di lui".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5

Corriere della Sera: 5

TuttoNapoli: 5