Le pagelle di Osimhen: l'uomo mascherato resta al buio. Simbolo della serata del Napoli

Notte amara, la scorsa, per Victor Osimhen, tra i rimandati del Napoli nella sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri. Imbrigliato da Romagnoli e Casale, l'attaccante nigeriano vive una serata molto complicata, in cui non brilla e sbaglia anche occasione comode. "È il simbolo della serata negativa del Napoli", scrive il Corriere dello Sport, mentre Tuttosport parla 'dell'uomo mascherato che resta al buio". La Gazzetta dello Sport sottolinea gli errori sotto porta del nigeriano, mentre TMW loda l'attaccante per l'impegno, ma lo rimanda per l'efficacia sotto porta.

I voti:

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 6