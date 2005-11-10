TMW Lazio, arriva il rinforzo in difesa per Gattuso: accordo con l'Ajax per Sutalo. I dettagli

La Lazio sta per accogliere il rinforzo per la propria difesa e il giocatore deputato a dare nuove certezze a un reparto come quelli dei centrali di retroguardia che ha visto già andarsene Gila (ceduto al Milan) e che rischia di perdere anche Romagnoli da qui alla fine del calciomercato estivo 2026.

Accordo raggiunto: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è chiusa la trattativa tra la Lazio e l'Ajax per il difensore croato Josip Sutalo (26 anni), per quello che sarà un trasferimento a base prestito, oneroso e da 3 milioni di euro di onere per il movimento temporaneo, con diritto di riscatto fissato invece a 7,5 milioni di euro.

Stasera l'ultima con l'Ajax

Quest'oggi però Sutalo dovrebbe prendere parte alla sfida d'andata per il playoff di Conference League, che vede i Lancieri di Amsterdam opposti agli svizzeri del Sion. Il croato classe 2000 è stato convocato, ma già dalla giornata di domani dovrebbe essere a Roma, per sostenere le visite mediche con la Lazio e firmare il contratto.