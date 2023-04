Le pagelle di Pobega: parte con compiti di medianaggio, poi tiene a galla il Milan

Dieci cambi su undici per il Milan, che impatta a Bologna ma si gode almeno il secondo gol di Tommaso Pobega in questo campionato. Migliore in campo, il centrocampista rossonero, per diversi osservatori, a partire dal 7 che gli assegnano sia La Gazzetta dello Sport ("Parte con compiti di medianaggio ma capisce in fretta che De Ketelaere vaga nelle solite nebbie e se ne arroga le mansioni") che il Corriere dello Sport: "Firma il gol del pari con una grande conclusione da fuori, rende la vita complicata a Ferguson". 6,5 per Tuttosport: "Tiene in linea di galleggiamento il Milan con uno splendido sinistro dal limite".

I voti

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

MilanNews: 7